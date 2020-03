Soddisfazione di Brando Benifei, europarlamentare ligure e capodelegazione del Pd al parlamento europeo e di Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, per l’esito della votazione degli attivisti del Movimento Cinque Stelle, che dà il via libera a una trattativa tra sinistra e grillini in vista delle elezioni regionali.

Per Benifei «È fondamentale, soprattutto in questa fase di grande criticità, che tutte le forze politiche e sociali alternative al malgoverno delle destre affariste e inconcludenti uniscano le forze. I disastri di questa giunta sono sotto gli occhi di tutti, a partire dalla sanità al collasso e dall’incapacità di utilizzare efficacemente i fondi europei. Serve una stagione nuova e sono fiducioso che possiamo aprirla insieme, coinvolgendo tutti i liguri in un progetto per il futuro».

«Il via libera su Rousseau al confronto sull’alleanza del Movimento 5 Stelle alle Regionali in Liguria – commenta Pastorino – è un dato positivo: rappresenta il punto di partenza per una coalizione plurale, ampia e forte. Questa alleanza può avanzare una proposta politica valida per affrontare le sfide di una Regione, governata male per troppi anni, e che necessita di un rilancio forte. Adesso ci sono tutte le condizioni per elaborare un programma condiviso. Successivamente si potrà individuare un candidato presidente dal profilo unitario, in grado di essere sintesi e garante del programma sottoscritto dalle forze politiche. Certo, il tempo a disposizione non è tanto, per questo è importante accelerare sul percorso di formazione della coalizione».