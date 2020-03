Il Comune di Sanremo rende disponibile sul sito istituzionale la certificazione anagrafica e di Stato Civile con Anpr (Anagrafica nazionale popolazione residente).

Il portale consente di ottenere certificati anagrafici e di stato civile da casa o in mobilità, 24 ore su 24, aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello comunale.

I certificati sono muniti di timbro digitale, una tecnologia utilizzata nell’ambito della Pubblica Amministrazione per consentire la creazione di documenti legalmente validi, anche se stampati in proprio.

«Uno strumento in più – commentano in una nota congiunta il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri – che diventa davvero utile in questa fase così complessa perché permette al cittadino di richiedere la documentazione da casa o, comunque, da mobilità, senza doversi necessariamente recare negli uffici comunali».

L’accesso al servizio può avvenire tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale che consente di accedere con un’unica credenziale digitale a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.