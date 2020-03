I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Liguria Federico Vesigna, Luca Maestripieri e Mario Ghini chiedono tamponi su personale e pazienti delle Rsa e delle residenze protette.

“Riceviamo da giorni sollecitazioni sempre più preoccupanti che ci segnalano, come da notizie comparse anche sugli organi di informazione, si sono verificati alcuni decessi nelle case di riposo, ormai origine di focolai di coronavirus – scrivono in una nota condivisa – nelle Rsa e nelle residenze protette come è noto, vi sono persone anziane in condizioni di particolare debolezza e spesso con pluripatologie, ricoverate perché le famiglie non erano più in grado di curarle e accudirle a casa. La diffusione del virus all’interno di queste strutture potrebbe compromettere la vita di molti ospiti, del personale che porta assistenza ai ricoverati e quello ausiliario addetto alle pulizie”.

Pur nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria in atto che sta impegnando strutture e personale sanitario in modo eccezionale, per i sindacati occorre che all’interno di queste residente vengano messe in atto tutte le iniziative necessarie a consentire al personale di operare con gli strumenti di protezione adeguati e, ove vi siano pazienti con febbre o altri sintomi, eseguire i tamponi sia sugli operatori che sugli ospiti.

“Nel caso poi venga verificata la positività di qualche ospite o di qualche operatore, poiché potrebbe non essere sufficiente né praticabile effettuare tale isolamento all’interno della struttura stessa in cui si è verificato, occorre trovare il modo di trasferire i positivi in strutture esterne, dove sono stati messi a disposizione i primi 70 posti dalla Regione, in modo da ridurre la possibilità di ulteriori contagi”.

Il documento, inviato al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è stato anche firmato da Bruno Sciaccaluga, Sergio Migliorini, Alba Lizzambri, segretari generali Spi Cgil, Fnp Cisl Liguria e segretario organizzativo Uil Pensionati Liguria. Nicola Dho, Gabriele Bertocchi, Carlo Benvenuto, segretari generali Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl Liguria. Giovanni Bucchioni, Silvia Avanzino, Riccardo Serri, segretari generali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Liguria.