La Regione Liguria ha stanziato 50 mila euro per progetti di prevenzione e cura odontoiatrica rivolti a minori in difficoltà economiche e sociali o disabili, con un avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo Settore che, iscritti al registro regionale, presentino progetti rivolti a minori disabili oppure inseriti in strutture residenziali, in affidamento familiare, segnalati ai servizi sociali territoriali per condizioni di disagio socio economico. Gli interventi dovranno essere relativi a: erogazione di cure medico-dentistiche gratuite; supporto volontario da parte di dentisti (operatori odontoiatri) e operatori odontotecnici professionisti per azioni di prevenzione e realizzazione di campagne informative di sensibilizzazione sull’igiene e la cura dei denti nelle scuole e nelle strutture protette. Per presentare i progetti gli enti avranno a disposizione 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico.

Gli interventi dovranno essere realizzati entro fine anno e la Regione darà il proprio contributo nella misura massima del 70% del costo complessivo del progetto.