Le 5 biblioteche di scuola e le 3 biblioteche dei poli universitari di Imperia, Savona e La Spezia, offrono la consultazione di libri e riviste.

In attesa di poter accogliere di nuovo gli studenti, l’Università offre il catalogo online Uno per tutto, disponibile 24 ore su 24: tutti i tipi di risorse, libri, articoli e riviste, audio, video e banche dati direttamente da casa; inoltre con banche dati online come SciFinder e Reaxys lo studente può avere accesso a moltissimi strumenti di studio e ricerca. Tutte le informazioni qui.

Le aule didattiche della Scuola Politecnica si rinnovano

Nelle sedi dei corsi di Ingegneria e Architettura, sono stati effettuati lavori di rifacimento del tetto e di coloritura di diverse aule, alcune sono state ristrutturate interamente, molte hanno nuovi arredi più belli e funzionali.

Raccolta differenziata

L’Università di Genova, anche in questo periodo di emergenza, prosegue il suo percorso verso la sostenibilità e colloca nuovi raccoglitori nelle sue sedi della Scuola Politecnica (via all’Opera Pia), della Scuola di Scienze sociali (Dipartimento di scienze della formazione, c.so A. Podestà) e della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche (via A. De Toni e via G.B. Marsano).

Placement e orientamento al lavoro

Il settore placement e servizi di orientamento al lavoro ha programmato 2 webinar online sulla compilazione del Curriculum Vitae (solitamente sono proposti in presenza), utilizzando la piattaforma Teams. Questa inziativa si affianca al servizio di Cv-check che non si è mai fermato e che attualmente viene erogato via Skype, su Teams oppure telefonicamente, concordando la modalità con l’interessato.

Tutte le informazioni su https://unige.it/lavoro/studenti