Alleanza possibile tra Pd e M5S: la votazione on line degli iscritti pentastellati sulla piattaforma Rousseau si è espressa per l’apertura delle trattative con il Partito Democratico e altre forze civiche e politiche in vista delle elezioni regionali in Liguria.

I voti sono stati 1.664, 960 i sì (57.7%) e 704 i contrari(42.3%).