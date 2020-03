Tre buone notizie hanno rincuorato oggi gli investitori e hanno riportato in rialzo le borse europee. La Bce ha lanciato un programma da 750 miliardi di euro per fare fronte all’emergenza Coronavirus. La Federal Reserve costituirà delle linee di swap in dollari temporanee per facilitare il rifornimento in dollari da parte delle banche centrali di 9 Paesi e in Cina non si sono registrati nuovi casi di contagio.

Milano ha chiuso con Ftse Mib +2,29% e Ftse Italia All Share +2,27% Parigi segna +2,64%, Francoforte +2,44%, Londra +,83 per cento. Lo spread Btp/Bund a 10 anni ha chiuso a 200,3 da 284,4.

A Piazza Affari spiccano i rimbalzi di Unpol (+17,73%), Ferragamo (+11,8%), Saipem (+10,7%), Campari (+10,04)

Sul Forex forte indebolimento dell’euro, scambiato a 1,0689 dollari (1,0852 in avvio e 0,1832 alla vigilia). La divisa europea vale anche 117,682 yen (118,39 e 117,78), quando il biglietto verde vale 110,091 yen (109,05 e 108,05). La sterlina in chiusura vale 1,1662 dollari.

Modesto recupero del prezzo del petrolio dopo il tracollo di ieri: in chiusura dei mercati europei il contratto consegna aprile sul Wti vale 24,06 dollari al barile e quello scadenza maggio sul Brent del Mare del Nord 26,65 dollari al barile.