Aprirà oggi a mezzogiorno, a doppio senso e in anticipo sui tempi previsti, la galleria di Marinasco alla Spezia.

Nel tunnel sulla strada statale 1 sono stati realizzati una serie di importanti interventi di ammodernamento impiantistico, in particolare dei sistemi antincendio, di sos e di videosorveglianza, oltre agli impianti radio per il soccorso, a quelli di illuminazione, alla segnaletica luminosa di sicurezza e all’impianto di ventilazione, per un investimento totale di oltre 4 milioni e mezzo di euro da parte di Anas.

«L’avvio degli interventi – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – era previsto a marzo 2019, ma abbiamo chiesto e ottenuto che partissero a giugno, dopo la fine delle scuole, proprio perché non incidessero troppo sulla vita quotidiana dei cittadini. E, sempre per questo motivo, abbiamo ottenuto che si mantenesse, in ogni caso, il senso unico alternato, per non chiudere del tutto un tratto di vitale importanza per gli spostamenti nella zona».

Restano da concludere una serie di ulteriori interventi residuali sulla galleria, che non riguardano l’appalto da 4,5 milioni appena concluso, per i quali saranno ancora necessari alcuni giorni di senso unico alternato e una chiusura notturna della galleria.

Fino alla conclusione di queste operazione resterà il limite di velocità a 40 km orari e il divieto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose e infiammabili.