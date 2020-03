Il Comune della Spezia ha deciso di consentire per tutto il periodo di durata dell’emergenza sanitaria da coronavirus il prolungamento dell’orario di vendita fino alle 19,30 del mercato giornaliero di Piazza Cavour nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato.

Inoltre, viene stabilito che gli operatori che non esercitano le attività di vendita e/o consegna a domicilio dopo le 14 sono tenuti alla rimozione delle proprie strutture mentre quelli che esercitano attività di vendita e/o consegna a domicilio sono autorizzati a lasciarle anche nelle ore notturne e tenuti a rimuovere ingombri e rifiuti a loro cura e spese.

Nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio, dopo le 14, tutte le strutture devono essere rimosse onde garantire il servizio di spazzamento specializzato meccanizzato il lunedì e di lavaggio specializzato della pavimentazione il giovedì pomeriggio.

Per garantire la distanza interpersonale prevista dal dpcm dell’8 marzo 2020, le strutture saranno posizionate in modo da distanziarsi sufficientemente tra loro, eventualmente occupando spazi resi disponibili dall’assenza di altri operatori, sulla base delle indicazioni impartite dal corpo di Polizia municipale. Inoltre, per evitare la manipolazione promiscua dei prodotti di generi alimentari, gli operatori dovranno garantire la fornitura agli avventori di guanti monouso.