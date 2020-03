La decisione della Fed di tagliare i tassi di interesse di mezzo punto in seguito al Coronavirus e le dichiarazioni dei governatori di alcune banche centrali che ieri si sono detti disposti a sostenere l’economia hanno riportato ottimismo nei mercati finanziari europei, anche se Wall Street procede in rosso. Oggi le borse europee hanno chiuso in positivo. Londra segna + 0,98%, Parigi +1,12%, Francoforte +1,08%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 23.625,54 punti (+0,47%) e Ftse Mib a 21.748,20 punti (+0,4%).

Lo spread Btp/Bund si è ampliato anche oggi ma in misura minore rispetto alla crescita dei giorni scorsi, attestandosi su 179 punti base (variazione +1,98%, rendimento Btp 10 anni +1,15%, rendimento Bund 10 anni -0,64%) da 176 pb della chiusura precedente.

A Piazza Affari deboli le banche, i ribassi maggiori sul listino principale sono di Bpm (-8,24%), Unicredit (-4,24%), Bper (-2,35%) e ottima perfomance per Poste Italiane (+3,86%), Amplifon (+3,64%), Diasorin (+ 2,93%), Stm (+2,76%).

Lieve aumento per l’euro/dollaro Usa, in rialzo dello 0,32%. Forte rialzo dell’oro (+3,22%). Il petrolio (light sweet crude oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,22%, a 47,32 dollari per barile.

.