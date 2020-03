I commercialisti genovesi, nell’attuale contingenza sanitaria, chiedono un decreto governativo che rinvii gli adempimenti di bilancio e di pagamento delle aziende.

«I provvedimenti governativi messi in atto per contenere il diffondersi del virus Covid-19 − spiega il presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Genova, Paolo Ravà − sono di grande impatto per la vita quotidiana delle persone, che si trovano a dover fronteggiare un radicale cambiamento delle proprie consolidate abitudini; allo stesso modo le aziende, da quelle più piccole alle più grandi, devono organizzarsi per sopravvivere a un evento completamente al di fuori dell’ordinario. Niente da dire, la tutela della salute pubblica è una priorità assoluta».

«Tuttavia − sottolinea Ravà − se le norme di urgenza adottate in questi giorni non verranno accompagnate da un decreto che si occupi della sopravvivenza economica delle persone e delle imprese, il danno per la nostra economia rischierà di essere di proporzioni irreparabili. Per decreto, le attività economiche vengono di fatto sospese, o rallentate fortemente, ma a oggi, tanto per fare qualche esempio: l’approvazione dei bilanci delle società non è stata posticipata, quindi tra fine marzo e fine aprile si dovrà adempiere; il versamento delle imposte (16 marzo scade il versamento dell’Iva) e dei contributi previdenziali e assistenziali, non è stato posticipato; le attività di verifica e accertamento fiscale non sono state sospese; le attività delle commissioni tributarie risultano sospese solo fino al 22 marzo, e così via».

«È quindi necessario e urgente − conclude − che il governo ascolti le istanze dei commercialisti, che sono già sul tavolo dei ministeri competenti attraverso il consiglio nazionale dell’Ordine; adottare un semplice provvedimento di sospensione di tutti i termini in scadenza in questo periodo, non solo potrà consentire alle persone e alle imprese di respirare meglio, ma renderà più efficace l’iniziativa “io sto a casa”».