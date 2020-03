«Il gruppo Synlab e Il Baluardo sono da tempo pronti a eseguire i test di ricerca Covid19, sia la ricerca degli anticorpi IGG/IGM, sia (tramite il laboratorio Hub di Castenedolo) in biologia molecolare su tampone, e hanno manifestato la propria disponibilità nelle scorse settimane a Regione Liguria e ad altre regioni a supportare l’attività degli ospedali». Lo dichiara in una nota l’amministratore delegato del Baluardo, Andrea Buratti,

«Regione Toscana – si legge ancora nella nota – ha già accolto la nostra disponibilità e siamo già partiti con l’attività per gli ospedali toscani. Siamo pronti anche a supportare Regione Liguria. Per quanto riguarda l’attività rivolta al pubblico, ci risulta che al momento Alisa non abbia ancora emesso alcuna delibera che autorizzi i laboratori privati all’esecuzione dei test e che definisca limiti e modalità di erogazione. Con senso di responsabilità, riteniamo pertanto opportuno attendere una presa di posizione di Alisa e di Regione Liguria che dettino le regole, prima di intraprendere iniziative autonome che potrebbero creare ulteriore confusione nella popolazione e pressione sugli ospedali attualmente già oberati dall’emergenza».