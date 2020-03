Da oggi tutti i mercati all’aperto operanti nel Comune di Genova sono sospesi. La decisione è stata assunta dopo le faq governative in merito ai Dpcm dell’8 e del 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus, nonché dopo le indicazioni fornite da Anci Liguria anche dopo la conference call tra i sindaci delle città metropolitane.

Dalle faq si evince che i mercati all’aperto possono restare in funzione solo se recintati e con accessi controllati. Non trattandosi di condizioni configurabili in quelli genovesi, si è reso necessario sospendere le attività.

Da domani, venerdì 13 marzo, e fino a cessata emergenza sanitaria, sarà inoltre sospeso l’accesso dei privati consumatori al Mercato ortofrutticolo di Genova.