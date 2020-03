Domani, martedì 3 marzo, dalle 11 alle 13 i lavoratori Itas Mutua della sede di Genova effettueranno un presidio in largo Pertini e sciopero per l’intera giornata contro la decisione dell’azienda di ridimensionare il sito produttivo e trasferire i dipendenti.

Il presidio si terrà in concomitanza dell’incontro che le rappresentanze sindacali di Itas Mutua Genova hanno chiesto alla Conferenza dei Capigruppo del Comune di Genova e che si terrà alle 12.

In quell’occasione, si legge sulla nota sindacale First Cisl, Fisac Cgil, Fna Snfia, Uilca Uil, “si ribadirà con fermezza il totale rigetto del piano di riorganizzazione preannunciato dalla compagnia a evidente danno dei dipendenti della sede di Genova, non potendo peraltro escludere ricadute negative pure sulle altre sedi e uffici periferici”.