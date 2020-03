Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ha prorogato la sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula frontale fino alla giornata del 14 aprile 2020.

Inoltre ha deliberato la possibilità di convertire nel predetto periodo di sospensione, in relazione a tutte le attività in corso finanziate dal Fondo e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti/percentuali, le attività formative previste in modalità di aula frontale con modalità in videoconferenza, aggiungendo, all’interno della piattaforma informatica Fpf, in corrispondenza del campo “Note” la dicitura giornata formativa svolta in teleformazione e inserendo nella sede il luogo presso il quale il docente è collegato per l’erogazione della formazione.

Dovrà essere garantita la tracciabilità dello svolgimento delle azioni e della partecipazione a distanza degli utenti e che tale modalità di erogazione in videoconferenza non è in alcun modo assimilabile alle altre attività svolte in modalità non tradizionali (action learning, Fad, affiancamento, training on the job, coaching) per le quali, nel rispetto delle misure restrittive disposte dalle autorità competenti in relazione all’emergenza coronavirus, restano vigenti le percentuali stabilite dal Fondo laddove previste.

Prorogate anche alcune scadenze. Cliccare qui per tutti i dettagli.