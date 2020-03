I filetti di coniglio impanati, profumati con erbe aromatiche e fritti sono un piatto non comunissimo ma diffuso in tutta la Liguria. In genere si usa il rosmarino ma si possono impiegare altre erbe aromatiche secondo il proprio gusto.

Ingredienti

Due filetti di coniglio, due uova, 100 grammi di pan pesto, rosmarino q.b., sale q.q., olio extravergine q.b.

Fatevi tagliare dal macellaio i due filetti in quattro parti, o sei se sono grossi. Le fettine devono risultare piatte e ragionevolmente sottili per essere fritte Tritate finemente il rosmarino e aggiungetelo al pane.

In una terrina sbattete le uova con un pizzico di sale, passate le fettine nell’uovo, impanatele nel misto di pane e rosmarino e mettele a cuocere nell’olio bollente circa 10 minuti per parte.

Servite i filetti caldi, accompagnandoli con Riviera Ligure di Ponente Ormeasco Sciac-trà.

Placet experiri!