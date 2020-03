Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) ha avviato l’utilizzo di un nuovo criterio per la prenotazione dei posti a bordo delle Frecce e riprogrammato l’offerta commerciale. Il Frecciarossa Genova Brignole-Venezia Santa Lucia in partenza dalla stazione genovese alle 6.58, è stato abolito. Viene suggerito di utilizzare i primi treni utili per Milano e poi di utilizzare il Frecciarossa 9719 che parte da Milano Centrale alle 10.15 e arriva a Venezia Santa Lucia alle 12.42.

Cancellato anche il collegamento senza cambi del pomeriggio in senso inverso, quello in partenza da Venezia alle 15.48. Viene consigliato di utilizzare il treno Frecciarossa 9736 per Milano Centrale in partenza alle 13.48.

Per quanto riguarda la nuova funzione di prenotazione, ideata e realizzata da FSTechnology (società del Gruppo) viene specificato che garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del virus Covid-19, mantenendo invariato il comfort offerto ai viaggiatori.

Il nuovo criterio di prenotazione è un’ulteriore azione dopo quelle già avviate dal Gruppo Fs Italiane a tutela dei viaggiatori e dipendenti: potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di lavoro, riducendo gli intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva; installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani; istituzione di una task force intersocietaria per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e garantire il coordinamento di tutti gli interventi disposti dai provvedimenti governativi in materia.

Le informazioni sulla circolazione dei treni sono disponibili su App Trenitalia e il sito web.