Tra giovedì e venerdì la Regione Liguria riceverà grossi quantitativi di mascherine protettive contro il contagio da Coronavirus tali da soddisfare il fabbisogno. Lo ha annunciato in diretta Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Ieri sera è arrivata cuna partita di mascherine Fpp2 dalla Protezione civile nazionale che ringrazio – ha detto – sono poche migliaia che servono sì e no una giornata ai nostri presidi ma ne stiamo comprando in Cina come Regione, altro materiale è arrivato il donazione. Appena le scorte saranno sufficienti per i nostri medici, infernieri ambulanze siamo a disposizione di altre categorie esposte, fino ad arrivare ai lavoratori dell’industria».

Giovedì, ha annunciato il governatore, «se tutto va bene ci verrà consegnata la nave attrezzata, un altro aiuto importante».

Toti ha confermato che la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo, entro il fine settimana, verrà adibita a ospedale per i casi meno gravi e che a San Martino sono in preparazione altri 120 posti per terapia intensiva e sostegno alla respirazione: «nessuno rimarrà senza cure appropriate» ha detto.