Stop a tutte le cerimonie religiose nelle chiese della Liguria: annullati battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, funerali e rosari, secondo quanto disposto dall’ultimo comunicato della conferenza episcopale ligure, in osservanza del decreto ministeriale.

Per quello che riguarda i funerali, nel rispetto della norma che chiede di evitare assembramenti di persone, è possibile la benedizione del feretro davanti alla chiesa o al cimitero.

Le chiese liguri resteranno aperte per la visita e la preghiera personale, ma nei locali e nelle opere parrocchiali non saranno organizzati incontri, iniziative, riunioni, compresa l’attività catechistica. Sospesa anche la benedizione delle famiglie, così come i convegni e le riunioni di formazione a livello vicariale e diocesano.