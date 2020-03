Forte traffico in zona portuale a Genova. Il rallentamento delle operazioni, dovuto alle nuove disposizioni di sicurezza per far fronte all’emergenza coronavirus, anche oggi è causa di lunghi incolonnamenti di tir.

Le nuove misure comportano la riorganizzazione degli accessi ai varchi e, di conseguenza, rallentano tutte le operazioni portuali.

A essere particolarmente congestionato è lungomare Canepa in direzione del varco Etiopia.