Sono 963 le persone positive al coronavirus covid-19 in Liguria, 154 più di ieri. Tra le persone positive sono comprese gli ospedalizzati, le persone al domicilio e i clinicamente guariti.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato che è previsto l’aumento del numero dei tamponi tra i sanitari, «un numero, quello dei tamponi, che in Liguria è già il doppio della media nazionale e, se paragonato al numero degli abitanti, è ai vertici del Paese», afferma Toti.

Il presidente della Regione Liguria annuncia anche un nuovo acquisto di mascherine: 5 milioni. Toti ha anche lasciato intendere che si sta pensando a dei test sierologici su un campione statistico significativo per avere una mappatura utile per la conoscenza del fenomeno, in modo da capire quanti per esempio abbiano avuto a che fare col virus pur non essendo stati sottoposti a tampone.

Dei 963 positivi 603 sono ospedalizzati, di cui 113 in terapia intensiva (13 più di ieri).

Questa la suddivisione per azienda:

Asl 1 – 87 (11 terapia intensiva)

Asl 2 – 87 (12 terapia intensiva)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 58 (10 in terapia intensiva)

Asl 3 Micone di Sestri Ponente – 1

Asl 4 – 24 (9 terapia intensiva)

Asl 5 – 56 (14 terapia intensiva)

San Martino – 121 (33 terapia intensiva)

Galliera – 117 (16 terapia intensiva)

Evangelico – 50 (8 terapia intensiva)

Al domicilio 278 (22 in meno di ieri)

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 82

Sono 3 invece i guariti con due test consecutivi negativi

Sorveglianze attive: totali 1921

Asl 1 – 327

Asl 2 – 275

Asl 3 – 405

Asl 4 – 485

Asl 5 – 429

Deceduti 91 – 18 più di ieri (più ci sono sempre i 2 campioni su cadavere)