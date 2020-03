Dopo una settimana di operatività, la nave ospedale Gnv ormeggiata nel porto di Genova si prepara a ospitare nuovi pazienti, in aggiunta ai 26 già presenti a bordo.

Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, a margine delle operazioni di sbarco di una prima parte dell’equipaggio di Msc Splendida.

«Abbiamo già iniziato i lavori per l’allestimento del secondo modulo che ospiterà altre 25 persone – spiega l’assessore – I pazienti inizieranno ad arrivare dalla fine della settimana fino a far salire il numero complessivo a 50. Quella appena iniziata sarà una settimana importante anche per comprendere la tendenza rispetto alla linea epidemiologica del virus. Pertanto la nave, che può ospitare fino a 350 pazienti, sarà determinante».

Operativa dal 19 marzo, la nave ospedale è stata consegnata dalla compagnia di navigazione Gnv a Regione Liguria che l’ha trasformata in una struttura attrezzata per fornire assistenza al pazienti affetti da Covid-19 e alle persone in fase di dimissione ospedaliera che devono trascorrere un periodo in strutture controllate prima di rientrare nelle proprie abitazioni.