L’epidemia di Coronavirus in Italia avrà effetti negativi anche sul sistema bancario del paese. Lo afferma l’agenzia di rating Moody’s, spiegando che «una contrazione economica e un rallentamento dell’attività si tradurranno probabilmente in un deterioramento della qualità degli asset degli istituti» e «la redditività sarà messa sotto pressione dai minori volumi e dall’aumento del costo del credito, mentre le attuali condizioni dei mercati finanziari spingeranno gli istituti a sospendere almeno in parte i propri programmi di funding. Questo, insieme alla moratoria sulle rate dei prestiti, metterà sotto pressione i buffer di liquidità».

Secondo l’agenzia, inoltre, un allargamento dello spread Btp-Bund peserà probabilmente sui coefficienti patrimoniali a causa dei consistenti portafogli di titoli di Stato detenuti dalle banche, anche se «l’impatto sul patrimonio è per il momento relativamente limitato»