Confindustria ha avviato un’indagine tramite un questionario online per ascoltare le imprese

italiane, al quale hanno risposto anche 75 aziende genovesi. Primo risultato dell’indagine (pubblicata qui) è la conferma che la diffusione del Covid-19 in Italia stia determinando problematiche ben più gravi di quelle già emerse allo scoppio dell’epidemia in Cina.

Il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini ha inviato una lettera agli associati per evidenziare che sul sito d’ora in poi sarà presente una sezione ad hoc che raccoglierà tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili alle aziende per affrontare le problematiche contingenti, in modo da rendere più agevole l’accesso alla documentazione. Gli uffici di Confindustria Genova sono a disposizione degli Associati per rispondere a ogni loro esigenza.

Mondini ribadisce che Confindustria Genova, con Confindustria Liguria e le altre territoriali liguri, partecipa ai tavoli attivati dalla prefettura, dalla Regione, dal Comune e dall’Autorità di Sistema portuale “per rappresentare in modo puntuale le esigenze delle nostre imprese associate e contribuire, così, alla definizione di misure di contrasto al pesante impatto economico-finanziario e occupazionale che stiamo registrando in questi giorni”.