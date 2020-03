Il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri che estende a tutta Italia le misure di contenimento: dpcm 9 marzo

Il decreto precedente, con le regole che valevano ancora per Lombardia e province, ora estese a tutta Italia: dpcm 8 marzo

La direttiva del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ai prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

Cosa si rischia: per chi viola le limitazioni agli spostamenti si fa riferimento all’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave. L’articolo l’arresto fino a 3 mesi e l’ammenda fino a duecentosei euro

Qui il nuovo modulo autodichiarazione spostamenti del 10.3.2020, che viene compilato all’atto del controllo.

L’ordinanza della Regione Liguria: ordinanza 4/2020 – misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Misure legate al fisco, all’economia e al lavoro



A sostegno delle imprese esportatrici viene incrementato di 350 milioni di euro per il 2020 il Fondo Simest, finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all’estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese.

Il decreto legge del 28 febbraio ha introdotto misure di sostegno per gli operatori del settore turistico-alberghiero: per gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e i tour operator che operano sul territorio nazionale, viene sospeso fino al 30 aprile 2020 il versamento delle ritenute alla fonte operate per i dipendenti, così come dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi vengono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio successivo senza applicazione di sanzioni o interessi.

Viene inoltre previsto che il rimborso del viaggio o del pacchetto turistico (ovvero l’emissione di un voucher di pari importo) sia a carico dell’emittente del biglietto o dell’organizzatore del viaggio. Le scuole potranno ottenere il rimborso integrale delle somme già versate per le gite di istruzione, se sospese tra il 23 febbraio e il 15 marzo, e quindi rimborsare le famiglie senza oneri a carico dei loro bilanci. Il provvedimento riguarda i soggetti impossibilitati a completare il viaggio, secondo le modalità previste nel decreto.

Si è in attesa di capire se le altre misure già valide per i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, saranno estese. Anche alla luce del comunicato di ieri: Presto misure vigorose per evitare danni permanenti all’economia

Disposizioni su dichiarazione dei redditi precompilata e proroga termini: clicca qui.

Viene esteso il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, aggiungendo una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione. Si tratta del Fondo istituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile. Per gli impiegati pubblici è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

La risposta dell’Europa all’Italia: spese contro il covid-19 escluse dal deficit strutturale.

Il decalogo da seguire

Cosa fare in caso di dubbi

Gli aggiornamenti sul contagio in Italia: clicca qui