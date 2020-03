Nell’assicurare il presidio dei servizi alla propria clientela, Intesa Sanpaolo rende noto che le filiali del Gruppo saranno interessate da interventi straordinari di turnazione del personale, in questa fase di emergenza da epidemia Coronavirus.

La banca intende sensibilizzare la clientela sulla necessità di recarsi in filiale solo per operazioni indifferibili e non altrimenti gestibili nelle aree self banking o dai canali digitali della banca.

La clientela può operare anche tramite la banca online (7/7, h24, via internet banking e app mobile) e tramite filiale online, raggiungibile al numero verde 800.303.303 senza costi aggiuntivi dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.