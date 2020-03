«Sono 34 i casi positivi a oggi in Liguria. Sono in corso alcune decine di tamponi quindi è possibile che i numeri crescano ancora. Gli ospedalizzati sono 23, mentre 11 sono al domicilio. Le persone in sorveglianza attiva sono 521». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto ieri sera sull’emergenza Coronavirus.

Complessivamente si sono verificati 5 decessi in Liguria: l’ultimo in Asl1 all’ospedale di Sanremo, di un paziente di 75 anni, originario di Sanremo. «Si tratta – ha spiegato Toti – di un caso randomico di un paziente che non rispondeva alle cure . Questo conferma che, per la prima volta, registriamo casi liguri, non collegati ai cluster noti del savonese e dello spezzino e quindi abbiamo un quadro epidemiologico molto più complesso da tracciare. Per questa ragione anche alla luce dell’espansione del virus in Lombardia e in Piemonte, siamo una delle prime Regioni ad aver predisposto un piano incrementale, in parte già in atto, per far fronte ad un aumento significativo dei casi che richiedano un ricovero in ospedale. Vogliamo e dobbiamo essere pronti a numeri importanti, perché il contagio ha un andamento esponenziale. Al contempo, stiamo individuando le strutture che utilizzeremo per la sorveglianza attiva di coloro che non possono trascorrere il periodo indicato al proprio domicilio o che vengono dimessi dagli ospedali».

Casi positivi in liguria: totali 34, di cui:

Ospedalizzati complessivi: 23. In particolare:

Asl 1 – 6

Asl 2 – 5

Ospedale Policlinico San Martino – 9

Galliera – 2

Asl 5 – 1

Al domicilio: 11

Pazienti in sorveglianza attiva: 521 totali.

Asl 1 – 88

Asl 2 – 277

Asl 3 – 65

Asl 4 – 36

Asl 5 – 55

I numeri del piano sanitario

Rianimazione e Terapia intensiva

Step 1: 25 posti dedicati a Covid19 dei 113 esistenti. 88 posti rimangono dedicati all’urgenza e all’elezione non differibile.

Step 2: aumento di 22 posti letto per traguardare 125 posti letto complessivi, di cui 65 saranno dedicati a pazienti con covid19.

Media intensità e Malattie Infettive

Step 1: individuata necessità di 99 posti letto dedicati a pazienti con covid19.

Step 2: obiettivo 160 posti letto complessivi dedicati. Di cui: 17 all’ospedale di Sanremo (Asl1), 9 all’ospedale di Albenga, 14 all’ospedale di Savona (Asl2), 15 al Sant’Andrea della Spezia (Asl5). Area Metropolitana: 50 all’ospedale Evangelico, 25 al Galliera, 30 all’Ospedale Policlinico San Martino.

Step3: obiettivo 250 posti complessivi dedicati. Di cui circa 100 all’ospedale Micone di Sestri Ponente.