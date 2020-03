Sono 185 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 53 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 108 mentre 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.065 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

«Nessuno rischia di non avere le cure necessarie grazie all’ampliamento delle terapie intensive – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – anche se siamo in attesa ancora del picco epidemico». Toti evidenzia che Regione Liguria ha attivato i numeri informativi 010 5485767 e 010 5488679 per ridurre la possibilità che le persone chiamino il 112 senza reale bisogno.

Positivi – 185 totali (+53 rispetto a ieri). Di questi, ospedalizzati 108, di cui 34 in terapia intensiva (+21 rispetto a ieri, +5 in Terapia intensiva) suddivisi tra:

Asl 1: 15 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 27 (di cui 4 in Terapia intensiva)

San Martino: 31 (di cui 12 in Terapia intensiva)

Evangelico: 10 (di cui 7 in Terapia intensiva e 3 nel reparto Covid)

Galliera: 9 (di cui 3 in Terapia intensiva)

Asl 5: 16 (di cui 6 in terapia intensiva)

Al domicilio: 77

Deceduti: 9

Sorveglianza attiva: totale 1.065 persone in Liguria (+ 161 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 214

Asl 2 – 288

Asl 3 – 238

Asl 4 – 104

Asl 5 – 221

L’età media dei positivi al tampone è 64 anni, quella dei ricoverati è 69 anni.

I dati del 112

Aggiornamento dalle ore 00:00 alle ore 17:00

In parentesi dalle ore 17:00 del 10 alle 17:00 dell’11 marzo

Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 3063 (4867)

Chiamate gestite: 2715 (4019)

• Transitate al PSAP2: 1426 (2138)

• Filtrate: 1289 (1881)

Informazioni 888

Altro: 348 (848)

Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 1104 (1670)

• 118 Genova: 520 (783)

• 118 Savona: 168 (265)

• 118 Imperia: 168 (246)

• 118 La Spezia: 133 (195)

• 118: Lavagna: 84 (127)

• Altri fuori Regione: 31 (54)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle ore 17 di oggi: 888

316 sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

155 sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse Asl dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in Ps e che verranno ricontattati

417 che volevano solo informazioni.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale per i sanitari, Toti conferma che stasera è in arrivo un carico di mascherine ordinato dalla Regione Liguria, mentre domani arriveranno altre 36 mila mascherine dal dipartimento di Protezione civile. In arrivo anche 6 respiratori.