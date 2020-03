Tra le prime categorie a essere penalizzate dalle conseguenze delle misure a contenimento del coronavirus sul mondo del lavoro c’è quella delle mense scolastiche: è quanto sostengono Cgil, Cisl e Uil Genova, i cui rappresentanti ieri hanno incontrato il sindaco Marco Bucci.

Secondo i sindacati, le addette delle mense rischiano di non percepire la retribuzione, così come gli addetti del terzo settore in analoga situazione. Con il sindaco si è discusso degli appalti comunali che per effetto dell’ordinanza regionale sono fermi dal lavoro e in assenza di retribuzione. Il sindaco si è impegnato a convocare le organizzazioni sindacali confederali e le rispettive categorie coinvolte dicendosi disponibile, per quanto di competenza comunale, a cercare una soluzione verificandone la fattibilità.

“È evidente come questa situazione eccezionale imponga misure di supporto all’economia straordinarie – si legge nella nota sindacale – ed è per questo che Cgil Cisl Uil hanno chiesto un intervento al primo cittadino di questo Comune”.