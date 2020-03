Il decreto sulle misure economiche per l’emergenza Coronavirus sarà varato venerdì, lo stanziamento è di 25 miliardi. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a palazzo Chigi.

«Tecnicamente – ha spiegato Gualtieri – è un’autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento, 25 miliardi in termini di stanziamento. Il livello di deficit dipende da quanto effettivamente sarà impiegato. La prima misura impiegherà la metà di queste risorse, l’utilizzo dell’altra metà dipenderà anche da eventuali risorse europee. È ancora presto dire il livello di deficit che verrà raggiunto». Nel decreto ci sarà una semplificazione procedurale per la sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro – e inoltre saranno sospese le rate di mutui e prestiti bancari anche con “parziale sostegno di garanzia statale.

Secondo il ministro, audito davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, è prematuro e inopportuno dare uno specifico dato previsionale sul pil comunque «non teniamo la testa nella sabbia, stiamo tenendo conto di tutti gli scenari». Negli scenari più negativi se ci sarà un prolungato impatto su export e turismo «la caduta dell’attività non sarebbe totalmente recuperata e sarebbe rilevante la contrazione del pil in media anno».