Da questa mattina alle 6 il terminal Psa di Genova Pra’ ha ripreso a operare regolarmente, dopo l’ emanazione delle linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 in ambito portuale. L’accordo è stato raggiunto nella notte Ieri i dipendenti del terminal e gli scaricatori portuali avevano protestato chiedendo la sanificazione di locali e mezzi e regole codificate per garantire la sicurezza.

Le linee guida prevedono sanificazioni di mezzi e locali, igienizzazione dei mezzi a ogni cambio operatore, rispetto della distanza di sicurezza fra le persone, organizzazione di sistemi di ricezione dell’ autotrasporto per evitare affollamenti di autisti.