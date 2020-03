I parcheggi su suolo pubblico a pagamento nel Comune di Genova in concessione a Genova Parcheggi spa sono gratuiti sino a data da destinarsi.

È quanto si legge sulla pagina Facbook di Genova Parcheggi spa.

La misura è stata decisa, alla luce di quanto stabilito dall’ultimo dpcm, per agevolare chi non può stare a casa perché titolare o dipendente nelle attività che devono restare aperte per garantire i servizi essenziali alla popolazione e utilizza un mezzo privato per per evitare l’affollamento sui mezzi pubblici.