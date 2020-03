Anche i parcheggi in superficie di piazza della Vittoria gestiti da Apcoa Parking Italia sono stati messi gratuitamente a disposizione di chi, in questi giorni di emergenza Coronavirus, è obbligato a spostarsi per le ragioni inderogabili previste dal decreto del governo.

La gratuità di questi trecento stalli (il parcheggio a barriere in superficie lato Caravelle e il parcheggio interrato rimangono a pagamento) si aggiunge a quella delle Blu Area e delle Isole Azzurre gestite da Genova Parcheggi la cui sospensione del pagamento della sosta è però usufruibile solo mostrando sul cruscotto il modulo con l’autocertificazione che spiega il motivo dello spostamento, consapevoli delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni.

Nell’occasione Apcoa ha anche messo a disposizione di Alisa, l’azienda sanitaria della Regione Liguria, venti spazi della propria area parcometri.