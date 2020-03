Al numero di telefono 010 5574262 i genovesi in difficoltà a uscire di casa da lunedì prossimo potranno chiedere la consegna della spesa a domicilio.

Il nuovo servizio del Comune di Genova, presentato in videoconferenza dal consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino e dall’assessore ai Servizi sociali Franca Fassio, è a disposizione dei cittadini molto anziani, malati, debilitati o con parenti immunodepressi in casa.

Il richiedente sarà richiamato per un appuntamento a cui si presenterà un volontario che riceverà la lista della spesa e il denaro necessario. La spesa dovrà essere non quotidiana ma coprire il fabbisogno di più giorni per agevolare il servizio. Il volontario recapiterà la merce acquistata con lo scontrino relativo. Avrà un tesserino di riconoscimento e divisa o pettorina della Protezione civile. I volontari saranno istruiti dalla Protezione civile circa le norme di sicurezza da osservare.

È stato istituito anche il numero verde 800 098725 al quale rivolgersi per assistenza di ordine emotivo.