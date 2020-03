Filse (Finanziaria ligure per lo sviluppo economico della Regione Liguria) ha approvato un avviso per l’attivazione di un fondo di garanzia da 5,5 milioni di euro per i finanziamenti bancari destinati al circolante delle micro e piccole imprese dei settori del commercio, turismo e artigianato in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

I finanziamenti bancari che fruiscono della garanzia del fondo hanno durata di pre-ammortamento pari a 12 mesi oltre a un periodo di ammortamento compreso tra 24 e 72 mesi.

L’importo del finanziamento deve essere compreso tra 10 mila e 30 mila euro. La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma bandionLine dal 10 aprile 2020 sino al 30 settembre 2020.

L’ammissione ai benefici del fondo di garanzia consente l’attivazione di una garanzia diretta fino all’80% del finanziamento concesso da una banca convenzionata, oppure la concessione di una contro-garanzia, sempre in misura dell’80%, a una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata.

