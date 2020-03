Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annuncia che la Regione Liguria sta per varare un contributo di 500 euro a famiglia, una tantum, per mamme e papà che lavorano, costretti a ricorrere a baby sitter con le scuole chiuse per il coronavirus.

“Una scelta obbligata per non lasciare soli mamme e papà che devono andare a lavorare. Non tutti possono contare sul prezioso supporto dei nonni, a cui va il nostro ringraziamento – scrive Toti sulla propria pagina Facebook – speriamo che il governo accolga le nostre proposte, come l’allungamento del congedo parentale, gli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle scuole che verranno penalizzati, un fondo di rotazione per le imprese”.

Per Toti in Liguria la situazione è sotto controllo “ma ci stiamo preparando a un possibile allargamento dell’epidemia, predisponendo tutti i luoghi per affrontarla e rispondere al meglio. La salute dei liguri viene prima di qualsiasi cosa e tutti devono considerarla la priorità. Per garantire ai cittadini cure efficaci mi auguro la piena collaborazione di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione. Stiamo selezionando luoghi appropriati perché tutti i possibili contagiati abbiano la migliore qualità della cura. Chi oggi innesca assurde polemiche di quartiere, di vicinato o peggio bieco interesse politico senza conoscere la reale situazione fa un danno a se stesso e alla sua comunità”.