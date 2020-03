Sarà impossibile per milioni di lavoratori italiani ricevere, nei tempi annunciati dal Governo, gli importi maturati per Cassa Integrazione.

È quanto si legge in una nota del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro.

“Le procedure attualmente previste dalla normativa di riferimento – spiega la nota – non permetteranno tecnicamente di arrivare entro il 15 aprile alla liquidazione delle somme da erogare. Perché ciò si realizzi, occorrono, infatti, modifiche normative e semplificazioni burocratiche. Ad aggravare la situazione, l’enorme afflusso di richieste per le molteplici prestazioni previste dal dl n.18/2020 (cassa integrazione, indennità autonomi, voucher baby sitter, FIS) che hanno di fatto paralizzato il sito web dell’Inps, rendendo praticamente impossibile l’accesso di cittadini e intermediari per la richiesta di PIN e prestazioni”.