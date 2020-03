Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Fisac Cgil e Uilca Uil hanno chiesto di chiudere la mensa di Carige per sanificazione «per dare modo alle operatrici del settore di poter tornare a lavorare in tranquillità».

«Le notizie di questi giorni riportate dalla cronaca cittadina per un caso sospetto nella sede di piazza De Ferrari – si legge in una nota dei sindacati – seppur non vi sia la conferma del tampone, insieme al fatto che molte persone siano asintomatiche, e quindi inconsapevolmente portatrici di contagio, stanno mettendo in allarme il personale. La quasi totalità delle banche italiane peraltro ha già provveduto a chiudere il servizio mensa e pertanto non si comprende perché a Genova questo non sia ancora stato fatto».