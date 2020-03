Banca Carige aderisce all’appello lanciato dal presidente dalla Regione Liguria in questi giorni di grave emergenza sanitaria, dona 150mila euro e promuove una campagna di sottoscrizione che coinvolgerà i propri clienti e tutti i liguri a favore delle strutture sanitarie della regione direttamente impegnate contro l’epidemia.

La banca avvia l’iniziativa con un versamento di 150mila euro sul conto corrente dedicato che la Regione Liguria ha acceso in Carige e invita tutti i clienti e la comunità ligure a mobilitarsi per l’emergenza. Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico online al conto IT 36 F 06175 01406 000002857680 intestato alla Regione Liguria con la causale “Regione Liguria – sostegno emergenza Coronavirus”.

A supporto della sottoscrizione Banca Carige promuoverà una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione rivolta alla comunità regionale utilizzando sia i propri canali digitali e online sia spazi sui principali media.

«In una situazione che non ha precedenti nella storia recente – commenta l’amministratore delegato Francesco Guido – è preciso dovere di tutti far fronte comune per gestire responsabilmente e superare questa emergenza. Aderiamo quindi con convinzione all’appello rivolto alla comunità ligure dal presidente della Regione Liguria, ente con cui Banca Carige ha un consolidato rapporto di collaborazione per lo sviluppo del nostro territorio È un appello che facciamo nostro e che rivolgiamo a tutti i nostri clienti, a tutti gli abitanti della nostra splendida regione, offrendo i nostri canali online e i mezzi di comunicazione di cui disponiamo, insieme alla competenza delle nostre strutture e delle nostre persone, per dare voce a questa iniziativa. In questo difficile momento ci impegniamo, come banca dei liguri, a far fronte all’emergenza, in attesa, ne siamo certi, di impegnarci presto per poter creare sviluppo e benessere nel nostro territorio. Carige vuol tornare a essere protagonista all’insegna di quell’andare “Avanti Veloce” che tanti liguri avranno visto nella nostra comunicazione le scorse settimane. Oggi, per noi, andare Avanti Veloce vuol dire ancor di più compiere gesti concreti per lasciarci alle spalle questa esperienza e tornare presto a progettare le nostre vite»