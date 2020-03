La conferma è arrivata ieri sera dal direttore delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. Il farmaco giapponese Avigan, in questi giorni sotto i riflettori perché possibile alleato nell’affrontare il Covid-19 nelle fasi iniziali, è stato ordinato dalla Farmacia del Policlinico: «Stiamo procedendo in modo da realizzare uno studio randomizzato», afferma Bassetti.

Aifa ha autorizzato proprio ieri un programma di sperimentazione, anche se per capire gli effetti positivi o negativi occorreranno prove scientifiche su grande scala.

Bassetti aggiorna anche la situazione degli altri farmaci: «Grazie all’intervento di Alisa e della direzione del San Martino ci siamo slegati dai vincoli di Aifa e Spallanzani sul Remdesivir, l’antivirale prodotto negli Usa». Il protocollo di uso compassionevole, fa sapere Bassetti, è momentaneamente stoppato dalla casa produttrice, ma una volta ripartito, ricomincerà l’uso anche qui.

Al San Martino ci sono 2 pazienti in trattamento e 2 che inizieranno a breve.

Continua anche la sperimentazione di Tocilizumab, solitamente usato per chi soffre di artrite reumatoide: «Sono arrivate fiale per il fabbisogno di tutta la Liguria sia in forma endovenosa sia sottocutanea».