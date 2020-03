Da due settimane prosegue il lavoro quotidiano di Amiu per la pulizia e sanificazione delle strade genovesi, con oltre 20 squadre di operatori del Gruppo Amiu (Amiu, Amiu Bonifiche e Ge.am), impegnate su tre turni (mattina, pomeriggio e notte).

Tali squadre hanno dato da subito priorità all’igienizzazione dei cassonetti e alla disinfezione dei luoghi più frequentati in questo periodo di emergenza sanitaria: ospedali, farmacie, supermercati e zone di passaggio pedonale.

Per la loro tipologia d’intervento – a piedi e con mezzi leggeri – gli operatori delle squadre stanno operando, e continueranno a operare, nei quartieri collinari e in quelle zone più difficili da raggiungere con i mezzi lavastrade.

Al lavoro delle nostre squadre di operatori è stato anche affiancato un piano d’intervento straordinario di pulizia e sanificazione con mezzi lavastrade.

Il calendario degli interventi, zona per zona, è in continua evoluzione per rispondere alle esigenze di tutti i quartieri genovesi. Gli interventi, che vedono coinvolti mezzi lavastrade di Amiu – con la collaborazione anche della Polizia di Stato che ha messo a disposizione un veicolo “idrante” – copriranno tutto il territorio cittadino, senza lasciare zone scoperte da questa importante attività di salvaguardia della salute pubblica.

Resta l’invito a tutti i cittadini a seguire accuratamente le prescrizioni previste dalle istituzioni e dalle autorità sanitarie in tema di contenimento del contagio Covid-19.