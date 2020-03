Il consueto aggiornamento regionale sull’epidemia da coronavirus segnala 617 persone positive di cui 328 ospedalizzate (9 in più di ieri) di cui 73 in terapia intensiva (+7) così suddivisi:

Asl 1 – 39 (di cui 8 in terapia intensiva)

Asl 2 – 89 (12 in terapia intensiva)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 3

Asl 3 Villa Scassi – 17

Asl 3 Micone di Sestri Ponente – 1

Asl 4 – 13 (4 terapia intensiva)

Asl 5 – 33 (10 in terapia intensiva)

San Martino – 85 (24 in terapia intensiva)

Galliera – 30 (7 in terapia intensiva)

Evangelico – 38 (8 in terapia intensiva)

• Al domicilio 247 (+75)

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa): 42 (9 in più di ieri)

Deceduti a oggi: complessivamente 50 dall’inizio dell’emergenza (+17). Sono sempre esclusi i 2 campioni su altrettante salme.

Persone in sorveglianza attiva – 1635 totali di cui:

Asl 1 – 282

Asl 2 – 316

Asl 3 – 273

Asl 4 – 358

Asl 5 – 406

Aggiornamento dal Nue

Aggiornamento dalle ore 00:00 alle ore 17:00

In parentesi dalle ore 17:00 del 15 alle 17:00 del 16 marzo

Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 3173 (4609)

Chiamate gestite: 2797 (4044)

• Transitate al PSAP2: 1566 (2400)

• Filtrate: 1231 (1644)

Informazioni 679 (1001)

Altro: 376 (565)

Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 1221 (1857)

• 118 Genova: 613 (949)

• 118 Savona: 188 (284)

• 118 Imperia: 172 (256)

• 118 La Spezia: 130 (186)

• 118: Lavagna: 87 (178)

• Altri fuori Regione: 42 (132)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle ore 17 di oggi: 679 (1001)

325 (447) sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

121 (196) sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

233 (324) che volevano solo informazioni