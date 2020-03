Cosco Shipping Corporation di Shangai e Cosco Shipping Lines Italy hanno donato 50 mila mascherine in arrivo dalla Cina e destinate agli ospedali liguri.

Il carico di mascherine, arrivato ieri sera all’aeroporto di Malpensa è stato portato dalla Protezione civile regionale a Genova e da lì al centro di smistamento del Policlinico San Martino di Genova da dove le mascherine verranno dirottate su tutti gli ospedali liguri.

Questa è una prima donazione a cui seguirà l’arrivo, nei prossimi giorni, di 1 milione di kit di autoprotezione per garantire i servizi pubblici essenziali e la macchina delle cure per chi contrae il virus.

«Ringrazio gli amici cinesi e la Cosco – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – una compagnia di navigazione che lavora molto con i nostri porti e i suoi soci italiani per questo regalo alla città di Genova e alla Liguria. Questa è una delle prime forniture che arriva dalla Cina e sono molto lieto che il fatto di avere rapporti consolidati con quel paese ci ha portato un aiuto vitale per la sanità ligure».

Le mascherine sono di tipo Ffp2 e se non fossero arrivate oggi nei reparti sanitari avrebbero cominciato a scarseggiare, sottolinea Toti: «Grazie al lavoro di queste persone la Liguria farà produrre mascherine in Cina e nei prossimi giorni saremo in grado di avere forniture autosufficienti per l’intera regione e non solo per il personale sanitario».

Oggi pomeriggio, grazie alla collaborazione con Msc e Gnv la sanità ligure prenderà in consegna la nave nel porto di Genova che servirà per la convalescenza dei malati, una volta terminata la fase acuta: «Sarà uno sfogo molto importante e servirà per la quarantena di persone fragili e sole che non possono trascorrerla a casa», spiega Toti.

Alla consegna della mascherine questa mattina sono intervenuti, accanto alle autorità, il cavaliere Augusto Cosulich a.d. della Fratelli Cosulich spa e socio italiano della Cosco, Hua Hu a.d. Cosco Shipping Lines Italy e Marco Donati, direttore generale della Cosco Shipping Lines Italy.