Da oggi a Chiavari Poste Italiane mantiene aperti solo gli uffici di piazza N.S. dell’Orto e di via Piacenza 440, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35, mentre il sabato dalle 8,20 alle 12,35 (serrande abbassate il pomeriggio).

Chiuse le altre sedi cittadine fino a termine emergenza sanitaria (via Franceschi 20 e viale Millo 22).

Il Comune di Chiavari informa inoltre che viene sospeso il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata sia in via Piacenza sia in piazza N.S. dell’Orto, fino a termine dell’emergenza sanitaria.