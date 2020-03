Dopo la chiusura di parchi e giardini, parte domani la sanificazione degli ambienti pubblici a Chiavari.

«Nel corso della riunione di oggi abbiamo stabilito di procedere con un piano straordinario finalizzato alla sanificazione degli ambienti pubblici: un servizio giornaliero ad hoc per vie, marciapiedi, giochi pubblici e panchine eseguito dagli operai comunali – dichiara il sindaco Marco Di Capua – inizieremo dalle periferie per giungere nel centro storico, in caruggio e in passeggiata mare».

Il sindaco rivolge nuovamente l’invito di stare a casa, di non sottovalutare l’emergenza sanitaria in corso, adottando ogni misura utile alla salvaguardia della salute propria e altrui.

«È attivo – aggiunge Di Capua – il servizio di assistenza domiciliare per over 65, soli o in coppia, che, sprovvisti di rete parentale e amicale, necessitano di un supporto nell’acquisto di medicinali e beni alimentari di prima necessità. Tutti i contatti sono disponibili sul sito, nell’apposita sezione dedicata al coronavirus».