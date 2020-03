Giornata disastrosa per le borse europee, travolte dalle vendite. Oggi, alle notizie sul diffondersi della pandemia da Coronavirus si sono aggiunte le dichiarazioni della presidente della Bce, Christine Lagarde, per cui i dati economici in arrivo indicano un considerevole peggioramento delle prospettive economiche e la diffusione del coronavirus avrà un impatto economico significativo, costituendo un grande shock per le prospettive di crescita

L‘ndice StoxxEurope600, che raggruppa i principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, è calato dell’11,3%, che equivale a 825 miliardi bruciati in una giornata. Londra segna – 10,9%, Parigi -12,2%, e Francoforte -12,2% .A Piazza Affari Ftse Mib ha chiuso in calo del 16,9% a 14.894 punti, perdendo 68 miliardi di capitalizzazione, il maggiore ribasso in una sola seduta dalla nascita dell’indice nel 1998. I maggiori ribassi sul listino principale sono di Atlantia (-17,23%), Amplifon (-16,24%).

Lo spread Btp/Bund è diminuito, attestandosi su 193 punti base (-9,00%).