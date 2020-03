Chiudono finalmente in positivo le borse europee, al termine di una seduta nervosa dalla volatilità altissima. Gli investitori, dopo un lungo altalenare degli indici hanno accordato fiducia alle nuove mosse annunciate dalla Federal Reserve e dal maxi-piano di sostegno all’economia che l’amministrazione Trump vuole proporre al Congresso per far fronte agli effetti della diffusione del Coronavirus.

Il Dax30 di Francoforte segna +2,25%, il Cac40 a Parigi +2,84%, il Ftse Mib di Milano +2,24%, Londra +2,79%

A Piazza Affari Tim è salita dell’11,27%, collocandosi in testa al Mib grazie all’effetto positivo generato dal gruppo francese Iliad che ha annunciato risultati e dividendo in crescita. Fca (-4,24%) è stata penalizzata dalle indiscrezioni riportate secondo cui, se l’operazione di fusione con Psa resta confermata nonostante le condizioni attuali dei mercati, i tempi potrebbero allungarsi vista l’emergenza coronavirus.

Sul Forex, l’euro viene scambiato a 1,0976 dollari (1,112 in avvio), e a 117,94 yen (118,88), il dollaro vale 107,445 yen (106,83).

Tiene il petrolio, il contratto consegna Maggio sul Brent del Mare del Nord si mantiene sopra i 30 dollari a 30,5 dollari al barile e quello consegna Aprile sul Wti sale a 29,32 dollari al barile.