Avvio di seduta drammatico per le borse europee dopo la decisione di Trump di sospendere i viaggi per l’Europa, l’avanzata dell’epidemia di Coronavirus e il calo di Wall Street e delle borse asiatiche. Milano va subito a -2,7% e alle 9.30 cede 5,75% , Londra segna -5,03%, Parigi – 5,11%, Francoforte -5,51%.

Apertura in netto aumento per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 204 punti base contro 211 della chiusura precedente. Il rendimento del Btp 10 anni è +1,25%

A Piazza Affari sul listino principale i ribassi maggiori sono di Cnh (-9,6%), Amplifon (-8,49%), Nexi (-8,12%).

In Asia Tokyo ha perso il 4,4%, Sydney il 7,4%, Seul il 3,9%, Hong Kong, ancora aperta, cede il 3,6%, Shanghai l’1,4% e Shenzhen l’1,8%.

Euro in rialzo sul dollaro in avvio di giornata, passa di mano a quota 1,1314 (1,1276 ieri sera a New York). In Asia si rafforza lo yen con la moneta europea a quota 117,25.

Sempte in alto le quotazioni dell’oro sui mercati asiatici: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.636 dollari al barile con un aumento dello 0,1%.

Tornano a calare le quotazioni del petrolio. Sul mercato after hour di New York il greggio Wti cede il 5,67%, a 31,11 dollari al barile, mentre il Brent perde il 5,62%, a 33,78 dollari.