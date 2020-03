Apertura in rialzo per la Borsa di Milano,con il Ftse Mib in rialzo del 2,7%. Stmicroelectronics guida il listino con un guadagno del 9,88%, seguita da Diasorin (+9,09%), mentre Atlantia guadagna il 5,44%. In calo Snam (-3,05%) e Prysmian (-2,39%).

Piazze europee ampiamente positive. Francoforte guida con un incremento del 5,37%, Londra mostra un aumento del 3,70%, Parigi segna un progresso del 5,34%.

In Asia Tokyo è chiusa, mentre le altre piazze rimbalzano dopo il tentativo di ripresa di Wall street e su una maggior fiducia per le misure contro il Coronavirus. Seul è salita di sette punti percentuali, Hong Kong si avvia alla conclusione in aumento del 4%.

Prezzo del petrolio in rialzo, con il wti a 27,91 dollari al barile (+7,72%). L’ultimo prezzo del brent è 30,38 dollari al barile (+6,71%).

In rialzo nei cambi l’euro dollaro Usa, a 1,078 (+1,09%). In lieve rialzo anche lo yen giapponese a 118,38 (+0,14%).

Torna a scendere lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco, attestandosi a 190 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento si attesta all’1,59%.