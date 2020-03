Partenza in forte rialzo per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che in avvio segna un +2,9% e molti titoli che non riescono a fare prezzo. Consob ha rinnovato il divieto di vendite allo scoperto anche per oggi. Nessuna azione in ribasso: tra i principali rialzi Snam (+10,08%), Buzzi Unicem (+9,65%), Moncler (+8,91%).

Si tenta il recupero anche in Europa: Londra apre in rialzo del 3%, Parigi a +3,93%. Francoforte accelera in positivo con un più 4,3%

Borse asiatiche ancora volatili, con Tokyo che inverte la tendenza sul finale (+0,06%) cancellando una perdita che nel corso della seduta era arrivata a toccare il 3%.

Le quotazioni del petrolio provano a rimbalzare, dopo il crollo di ieri, e il Wti del Texas segna un aumento del 4,6% a 30,34 dollari la barile. In lieve ascesa anche il Brent a 30,72 dollari +2,9%.

Nei cambi euro in lieve calo all’avvio di giornata. La moneta unica segna quota 1,114 dollari con un ribasso dello 0,34%. In Asia lo yen sale dello 0,6% a 106,6.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in diminuzione a quota 244,25 punti.